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16:01, 9 ноября 2023Мир

Будапешт обвинил Киев в невыполнении условий для переговоров о вступлении в ЕС

Канцелярия премьера Венгрии: Украина не отвечает критериям для переговоров с ЕС
Гергей Гуйяш

Гергей Гуйяш. Фото: Gergely Szakacs / Reuters

Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

«Украина не отвечает необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооруженного конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас. Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Евросоюз. По его словам, условием приема страны в объединение является завершение конфликта на украинской территории, так как расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в ЕС.

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      Дарья Балацкая
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