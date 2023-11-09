Действия забравших детей из московского садика полицейских оценят

В Москве оценят действия полицейских, забравших детей из садика в отдел

В Москве дадут юридическую оценку действиям полицейских, которые забрали воспитанников детского сада в отдел, сообщает РИА Новости.

8 ноября полицейские обнаружили в квартире жилого дома на улице Волкова детский сад, который, по данным Роспотребнадзора, был организован незаконно. В нем было восемь детей, шесть из которых оперативники посадили в полицейскую машину и повезли в отдел, чтобы потом передать родителям.

Основатель сети детских садов Иван Сорокин рассказал, что младшему ребенку из тех, которых отвезли в полицию, не было и двух лет. При этом детей удерживали в отделе до 17 часов.

В Госдуме раскритиковали действия полицейских.