Члена крупнейшей в России банды Джако осудят за четыре расправы

СКР установил причастность члена крупнейшей банды Джуссоева к четырем расправам

Следователи установили причастность члена крупнейшей банды России, возглавляемой Асланом Гагиевым (Джако), к четырем расправам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Активного участника преступного сообщества Александра Джуссоева обвиняют в устранении Артура Бекмурзова и Лаши Авлохашвили в подмосковных Химках, Элгуджи Дзукаева и Бориса Тулатова в Москве. Преступления были совершены по приказу Гагиева в период с 2007 по 2008 год.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Джуссоев в настоящее время отбывает наказание по первому приговору. В 2011 году Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания назначил ему 19 лет и восемь месяцев лишения свободы.

14 сентября Южный окружной военный суд приговорил Гагиева к пожизненному лишению свободы за создание банды, совершившей 60 заказных преступлений. Судебный процесс над ним длился пять лет. Также осуждены 12 членов ОПГ на сроки от 12 лет до пожизненного наказания.

Гагиев в 2004 году создал свою банду. В 2014 году его объявили в международный розыск, а через год задержали в Вене. Лишь спустя три года — в 2018 году Россия добилась его экстрадиции.