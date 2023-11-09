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18:00, 9 ноября 2023Силовые структуры

Доцента российского вуза оштрафовали за дискредитацию Российской армии

В Крыму оштрафовали на 32 тыс руб. доцента вуза за дискредитацию армии России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Крыму суд оштрафовал на 32 тысячи рублей доцента одного из вузов республики за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Поводом для этого стали видео, которые мужчина разместил на странице в соцсети. В одном из них заметили символику организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, а второй был направлен на подрыв авторитета Вооруженных сил РФ.

В отношении доцента составили два протокола — за пропаганду нацистской символики, а также за дискредитацию ВС РФ.

Ранее сообщалось, что жительница Кирова стала фигуранткой уголовного дела из-за негативного высказывания о военном корреспонденте Владлене Татарском.

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      Илона Палей
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