Доцента российского вуза оштрафовали за дискредитацию Российской армии

В Крыму оштрафовали на 32 тыс руб. доцента вуза за дискредитацию армии России

В Крыму суд оштрафовал на 32 тысячи рублей доцента одного из вузов республики за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Поводом для этого стали видео, которые мужчина разместил на странице в соцсети. В одном из них заметили символику организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, а второй был направлен на подрыв авторитета Вооруженных сил РФ.

В отношении доцента составили два протокола — за пропаганду нацистской символики, а также за дискредитацию ВС РФ.

Ранее сообщалось, что жительница Кирова стала фигуранткой уголовного дела из-за негативного высказывания о военном корреспонденте Владлене Татарском.