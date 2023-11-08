Россиянка негативно отозвалась о военкоре и попала под следствие

Жительница Кирова попала под следствие за высказывания о военкоре Татарском

Жительница Кирова стала фигуранткой уголовного дела из-за негативного высказывания о военном корреспонденте Владлене Татарском (настоящее имя Максим Фомин), жизнь которого оборвалась в результате теракта в кафе Петербурга. Об этом сообщает Baza.

Основанием для привлечения 56-летней женщины к уголовной ответственности стало 43-секундное видео, опубликованное ею в августе в местном паблике. В ролике она возмущается тем, что фотографию военкора поставили у Вечного Огня, при этом называя Татарского преступником.

Следователи, увидевшие это видео, расценили слова кировчанки как дискредитацию Вооруженных сил России. С учетом того, что женщина уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные проступки, за третье нарушение она попала под следствие.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

2 апреля Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по указанию украинских кураторов принесла в кафе Петербурга, где Татарский проводил встречу, статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала военкору. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.