Елена Летучая на лодке показала фигуру в купальнике

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном наряде на фоне моря. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 44-летняя журналистка, находясь в лодке, снялась в черном купальнике. На кадрах видно, что плавательный костюм состоит из ультракоротких свободных шорт и бюстгальтера без подклада.

Звезда разнообразила свой образ черной бейсболкой и солнцезащитными очками. Кроме того, Летучая продемонстрировала лицо крупным планом, на котором отсутствуют косметические средства. В качестве аксессуаров она выбрала несколько браслетов разных оттенков.

Ранее Елена Летучая предстала на фото в белом муслиновом костюме, состоящем из широких брюк и свободной рубашки.