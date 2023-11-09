ZDF: присоединение Украины сокрушит экономику стран Евросоюза

Корреспондент Ульф Реллер предположил, к каким последствиям приведет вступление Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в эфире немецкого телеканала ZDF.

Реллер раскрыл последствия вступления Украины в Евросоюз и подчеркнул, что присоединение Киева к организации сокрушит экономику членов организации. Он отметил, что в Европе растет скепсис насчет принятия «опустошенной военными действиями» страны.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», — сказал он.

Журналист добавил, что Украина уже выполнила 90 процентов требований для членства в ЕС. Однако Киеву предстоит сделать еще много шагов, а сам процесс вступления станет долгим.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.