Франция в пять раз увеличит помощь сектору Газа

Макрон заявил, что Франция увеличит помощь сектору Газа до 100 миллионов евро

Франция увеличит помощь сектору Газа в пять раз, до 100 миллионов евро, заявил президент страны Эммануэль Макрон в рамках гуманитарной конференции по Палестине в Париже. Его слова приводит BFM TV.

Кроме того, Макрон призвал к немедленному освобождению израильских заложников движения ХАМАС. При этом он указал на страдания мирных жителей Газы, отметив, что все жизни равны и двойных стандартов не существует.

Также французский президент призвал к прекращению огня в Газе. «Сегодня ситуация серьезная и ухудшается с каждым днем», — указал Макрон.

В конце октября сообщалось, что Франция, Великобритания и Нидерланды разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу морским путем.