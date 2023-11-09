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13:32, 9 ноября 2023Мир

Франция в пять раз увеличит помощь сектору Газа

Макрон заявил, что Франция увеличит помощь сектору Газа до 100 миллионов евро

Фото: Naaman Omar / Globallookpress.com

Франция увеличит помощь сектору Газа в пять раз, до 100 миллионов евро, заявил президент страны Эммануэль Макрон в рамках гуманитарной конференции по Палестине в Париже. Его слова приводит BFM TV.

Кроме того, Макрон призвал к немедленному освобождению израильских заложников движения ХАМАС. При этом он указал на страдания мирных жителей Газы, отметив, что все жизни равны и двойных стандартов не существует.

Также французский президент призвал к прекращению огня в Газе. «Сегодня ситуация серьезная и ухудшается с каждым днем», — указал Макрон.

В конце октября сообщалось, что Франция, Великобритания и Нидерланды разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу морским путем.

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      Антон Похиляк
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