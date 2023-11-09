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07:47, 9 ноября 2023Мир

США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку

CNN: США объяснили Ирану, что не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Global Look Press

США заявили Ирану, что не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник рассказал, что Вашингтон предпринял дополнительные меры, чтобы непосредственно поговорить с Ираном, связанными с ним группировками в Ираке, Ливане и региональными партнерами. «Мы стремимся разъяснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС. И у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе», — пояснил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов.

По его словам, никто не хочет открытия «второго фронта» боевых действий. Он добавил, что США направили в регион два авианосца «не для того, чтобы провоцировать, а для того, чтобы сдерживать».

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