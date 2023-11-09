Исмаилов назвал условие проведения третьего боя с Минеевым

Исмаилов заявил, что его бой с Минеевым может состояться в ближайшее время

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов назвал условие проведения третьего боя с соотечественником Владимиром Минеевым. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если Штырков не вырубит Минеева 18 ноября, а я вырублю Никулина или Тилла, наше третье противостояние состоится в ближайшее время! И это все по боксу!» — заявил Исмаилов.

Минеев и Штырков 18 ноября проведут бой по правилам кикбоксинга. Схватка пройдет в рамках Бойцовского Клуба РЕН ТВ на RED Arena в Сочи. Следующий поединок Исмаилова на данный момент находится в разработке. Соперником россиянина может стать соотечественник Тимур Никулин или бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата британец Даррен Тилл.

Всего Минеев одержал 17 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. Исмаилов провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и трижды проиграл, один поединок завершился вничью.