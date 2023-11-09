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13:23, 9 ноября 2023Бывший СССР

Карабахские армяне получат российскую гуманитарную помощь в ближайшие дни

Захарова: карабахские армяне получат 40 тонн российской гуманитарной помощи

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Карабахские армяне в ближайшие дни получат 40 тонн гуманитарной помощи от правительства России. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере, в частности, по линии правительства Российской Федерации с учетом потребностей армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи», — сказала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что гуманитарная миссия уже предоставила 6 тонн помощи. В оказании помощи принимают участие российские компании, Россотрудничество, Российско-армянский центр гумреагирования и волонтерские движения.

Ранее лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что в республике нужно создать правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики в изгнании.

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      Алевтина Запольская
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