Карабахские армяне получат российскую гуманитарную помощь в ближайшие дни
Карабахские армяне в ближайшие дни получат 40 тонн гуманитарной помощи от правительства России. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере, в частности, по линии правительства Российской Федерации с учетом потребностей армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи», — сказала Захарова.
Представитель МИД уточнила, что гуманитарная миссия уже предоставила 6 тонн помощи. В оказании помощи принимают участие российские компании, Россотрудничество, Российско-армянский центр гумреагирования и волонтерские движения.
Ранее лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что в республике нужно создать правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики в изгнании.