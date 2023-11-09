Концерт Xolidayboy отменили за несколько часов до начала

Выступление Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

В Нижнем Новгороде за несколько часов до начала отменили концерт певца и тиктокера Ивана Минаева, более известного под псевдонимом Xolidayboy. Об этом пишет местное издание NN.ru.

Известно, что выступление 23-летнего артиста должно было состоятся в четверг, 9 ноября, на площадке Milo Concert Hall. В итоге шоу перенесли на неопределенный срок. Причиной тому назвали «здоровье артиста». Организаторы пообещали сообщить новую дату концерта и отметили, что купленные билеты останутся действительными на будущее мероприятие.

Ранее стало известно, что Xolidayboy задержали в аэропорту Минеральных Вод и вручили повестку в военкомат. Перед этим глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний, которые, по мнению Мизулиной, носили проукраинский характер.

Позже сообщалось, что Минаев потерял сознание во время выступления на «Абрикос-арены». Организаторы и помощники унесли его за кулисы, где музыканту была оказана первая помощь. Минеев жаловался на тяжесть в груди, нехватку воздуха и сильную слабость.

