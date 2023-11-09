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12:31, 9 ноября 2023Силовые структуры

Москвича обвинили в сборе данных о военкоре Коце

СКР предъявил обвинение москвичу в сборе данных о военкоре Коце

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве следователи предъявили обвинение 28-летнему местному жителю, который собирал данные о военном корреспонденте «Комсомольской правды» Александре Коце. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчине инкриминируется статья 137 Уголовного кодекса РФ («Нарушении неприкосновенности частной жизни»). По данным следствия, он за вознаграждение занимался сбором информации о военкоре, с 4 ноября по 7 ноября следил за его квартирой и членами семьи. Москвич также пытался обманом узнать у жены Коца сведения о его журналистской деятельности. Собранные сведения он передавал через Telegram сообщнику.

У обвиняемого в квартире проведен обыск, на допросе он признал вину. Следователь намерен ходатайствовать перед Бутырским районным судом столицы об аресте москвича. В настоящее время силовики устанавливают личность его сообщника.

7 ноября жена Коца сообщила в полицию о незнакомце, который на лестничной площадке угрожал ей и оказывал психологическое воздействие. По горячим следам его задержали. Ему поначалу вменялось воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

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      Любовь Ширижик
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