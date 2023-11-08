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09:06, 8 ноября 2023Силовые структуры

Возбуждено дело против мужчины за угрозы жене российского военкора

В Москве мужчина приехал домой к военкору Коцу и угрожал его жене

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве мужчина приехал домой к военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу и угрожал его жене. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестный приехал днем 7 ноября и стал спрашивать у хозяйки квартиры информацию о ее супруге, его местонахождении и требовал организовать им встречу. При этом он угрожал жене Коца и оказывал на нее психологическое давление.

Женщина вызвала полицию, но мужчина скрылся к их приезду. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

20 октября Щербинский районный суд Москвы арестовал Владислава Ремнева и Светлану Агибалову, нарисовавших пентаграмму около квартиры военкора газеты «Известия» Валентина Трушнина. Им вменяется вандализм, угрозы и воспрепятствование деятельности журналиста. Они получили заказ с Украины якобы в преддверии Хеллоуина.

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      Любовь Ширижик
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