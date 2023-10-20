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19:07, 20 октября 2023Силовые структуры

Нарисовавших свиную голову у квартиры российского военкора вандалов арестовали

Суд арестовал вандалов, нарисовавших свиную голову у квартиры военкора Трушнина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Щербинский районный суд Москвы арестовал Владислава Ремнева и Светлану Агибалову, нарисовавших пентаграмму около квартиры военкора газеты «Известия» Валентина Трушнина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

28-летнего мужчину и 25-летнюю девушку подозревают в совершении преступления по статьям о вандализме, угрозе расправой и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Фигуранты пробудут под стражей до 18 декабря.

17 октября в подъезде дома в поселка Коммунарка вандалы испортили краской входную дверь квартиры военкора и нарисовали на полу подъезда пентаграмму в виде свиной головы. Военкор также получил угрозы по телефону. На следующий день авторов рисунков задержали.

Мужчина рассказал, что они с подругой получили в мессенджере пять заказов с Украины якобы в преддверии Хеллоуина. За каждое выполненное задание им пообещали заплатить по пять тысяч рублей. Россияне объехали пять адресов, среди которых была квартира военкора. Мужчина заявил, что не знает ни Трушнина, ни смысла оставленной им пентаграммы. Однако отметил, что не одобряет свой поступок.

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      Илона Палей
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