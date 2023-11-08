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10:13, 8 ноября 2023Силовые структуры

Задержан угрожавший жене российского военкора

СКР: в Москве задержали мужчину за угрозы жене военкора Коца
Начало событий в новости Возбуждено дело против мужчины за угрозы жене российского военкора

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержан мужчина, который угрожал супруге военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемый 1995 года рождения доставлен к следователю на допрос. Ему вменяется воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина на лестничной площадке в подъезде жилого дома, где проживает семья военкора, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста.

По словам жены Коца, незнакомец выяснял у нее информацию о супруге, его местонахождении и требовал организовать им встречу. Женщина вызвала полицию, но мужчина скрылся к ее приезду. Его нашли оперативники уголовного розыска и сотрудники СКР.

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      Любовь Ширижик
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