Задержан угрожавший жене российского военкора

СКР: в Москве задержали мужчину за угрозы жене военкора Коца

Начало событий в новости Возбуждено дело против мужчины за угрозы жене российского военкора

В Москве задержан мужчина, который угрожал супруге военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемый 1995 года рождения доставлен к следователю на допрос. Ему вменяется воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина на лестничной площадке в подъезде жилого дома, где проживает семья военкора, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста.

По словам жены Коца, незнакомец выяснял у нее информацию о супруге, его местонахождении и требовал организовать им встречу. Женщина вызвала полицию, но мужчина скрылся к ее приезду. Его нашли оперативники уголовного розыска и сотрудники СКР.