Экс-агент ЦРУ Джиральди: в США поняли свой проигрыш на Украине

Бывший разведчик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джиральди заявил, что США поняли, что не смогут выиграть конфликт на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди раскрыл вывод США по Украине и отметил, что в Вашингтоне поняли свой проигрыш в конфликте в стране.

«Каким-то чудом нечто проникло в их [американских политиков] твердые лбы, и они поняли, что не выиграют эту войну [конфликт на Украине]», — отметил экс-агент ЦРУ.

Эксперт добавил, что Вашингтон стал подталкивать Киев к поиску «альтернативных решений» вместо продолжения боевых действий. По его мнению, в ближайшие два месяца в развитии кризиса стоит ожидать перелом, в том числе уменьшение количества сражений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах продолжить наступление. Он признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на их быстрый успех.