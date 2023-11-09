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13:39, 9 ноября 2023Мир

МИД отреагировал на заявление посла Израиля об эвакуации россиян из Газы

Захарова: Москву шокировало заявление посла Израиля об эвакуации россиян из Газы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Москву шокировало заявление посла Израиля в России Александра Бен Цви об эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат добавила, что это недопустимая логика и в России не понимают, почему, несмотря на усилия Москвы, не разблокируется процесс эвакуации россиян.

«Мы делаем все — хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все — для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион», — отметила представитель ведомства.

Ранее Бен Цви заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. По его словам, такое ограничение поставила египетская сторона.

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      Семен Александров
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