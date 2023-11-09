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20:44, 9 ноября 2023Ценности

Модель Перминова снялась в откровенном наряде

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица предстала на фоне бассейна в коротких шортах мятного оттенка и розовом бюстгальтере на тонких бретелях. На размещенном снимке модель продемонстрировала подтянутое тело.

Свой образ женщина дополнила массивной соломенной сумкой. В качестве аксессуара она выбрала тонкое ожерелье. Перминова распустила короткие светлые волосы, завитые в легкие локоны.

Ранее Перминова оголила грудь на камеру. Модель предстала в фитнес-зале в спортивном костюме, состоящем из топа зеленого оттенка и укороченных черных шортов.

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      Екатерина Ештокина
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