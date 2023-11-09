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09:25, 9 ноября 2023Забота о себе

Названы доступные и эффективные способы профилактики деменции

Президент общества деменции Джеймсон: образ жизни влияет на старческое слабоумие

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Президент американского общества деменции (Dementia Society of America) Кевин Джеймсон перечислил доступные и эффективные способы профилактики старческого слабоумия. Его слова цитирует Daily Mirror.

Джеймсон отметил, что деменция может появиться из-за генетической предрасположенности, но очень часто причиной болезни является естественное старение организма, ускоряющееся под воздействием вредных привычек и неправильного образа жизни. Чтобы дольше сохранить молодость тела и ясность ума, он рекомендовал постоянно обучаться и пробовать что-то новое. Еще он посоветовал обращать внимание на здоровье глаз и остроту слуха.

Если человеку нужны очки, но он ими не пользуется, то его мозг получает меньше сенсорной информации и стимуляции. Постепенно это снижает его когнитивные способности

Кевин Джеймсонпрезидент американского общества деменции
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Также Джеймсон призвал чаще общаться с другими людьми, чтобы поддерживать мозговую активность. Он объяснил, что во время коммуникации мозг получает хорошую нагрузку, так как не только обрабатывает сенсорную информацию, но и анализирует ее, запоминает и формулирует ответ. Еще одним доступным способом сохранить когнитивные способности до старости специалист назвал заботу об общем состоянии здоровья, так как высокий уровень сахара и давление тоже влияют на развитие деменции.

Ранее глава британской благотворительной организации Хильда Хайо назвала неочевидный признак старческого слабоумия. По ее словам, люди с этим заболеванием часто боятся фейерверков.

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      Екатерина Улитина
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