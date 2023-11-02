Назван неочевидный признак деменции

Медсестра Хайо: люди с деменцией часто испытывают тревогу из-за фейерверков

Люди с деменцией часто испытывают тревогу и беспокойство из-за громких звуков и вспышек во время фейерверков. Этот неочевидный признак старческого слабоумия назвала медсестра и глава британской благотворительной организации, помогающей людям с деменцией, Хильда Хайо, пишет Daily Express.

Хайо уточнила, что при деменции клетки мозга постепенно разрушаются, из-за чего человек теряет память, умственные способности и некоторые навыки, например, он не может быстро формулировать мысли и высказывать опасение, сопоставлять факты и анализировать события. Именно из-за этого, говорит медсестра, неожиданный шум, который бывает во время фейерверков, вызывает у людей с деменцией сильный стресс.

Хайо подчеркнула, что в таком состоянии человека нельзя оставлять в одиночестве, с ним нужно разговаривать и объяснять, что происходит. По ее словам, некоторым пациентам помогает закрыть шторы и окна, чтобы они не видели происходящего на улице. Другим, чтобы успокоиться, наоборот, нужно наблюдать за источником звуков и вспышек.

Ранее врач-невролог, паркинсонолог Максим Андреев рассказал, чем отличается деменция от забывчивости. По его словам, люди с деменцией забывают события, которые произошли совсем недавно, им трудно концентрироваться и планировать самые простые задачи.