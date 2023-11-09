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15:28, 9 ноября 2023Забота о себе

Названы простые способы избавиться от боли в спине

Физиотерапевт Марго: быстро снять боль в спине помогают холодные компрессы

Фото: Unsplash

Физиотерапевт Сэмми Марго назвала простые и эффективные способы позаботиться о здоровье позвоночника и уменьшить болевые ощущения в спине. Ее слова приводит Daily Mirror.

Марго отметила, что, несмотря на распространенное убеждение, при болях в спине нужно не соблюдать покой, а, наоборот, активно заниматься спортом. Начинать лучше с небольших физических нагрузок, таких как прогулки, йога или плавание. «Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — посоветовала она.

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Физиотерапевт добавила, что быстро избавиться от боли в спине помогают холодные компрессы, прохладный душ или противовоспалительные средства, которые может выписать врач после консультации. Также, по ее словам, боль можно уменьшить, если изменить свои ежедневные привычки — не есть и не работать на диване, низко склонившись над тарелкой или ноутбуком. Марго посоветовала всегда сидеть прямо — так, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Чтобы снять нагрузку на позвоночник во сне, она предложила подкладывать подушку между коленями.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал о причинах появления боли в пояснице. По его словам, неприятные ощущения возникают из-за тяжелой работы, длительного пребывания в неудобной позе, малоподвижного образа жизни и при некоторых болезнях.

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      Екатерина Улитина
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