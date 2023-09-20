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20:36, 20 сентября 2023Забота о себе

Врач перечислил способы предотвратить появление боли в пояснице

Реабилитолог Бондаренко: предотвратить боли в спине поможет контроль осанки

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Боль в нижней части спины появляется из-за тяжелой работы, длительного пребывания в неудобной позе, малоподвижного образа жизни и при некоторых болезнях, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. Способы предотвратить появление неприятных ощущений в пояснице он перечислил «Ленте.ру».

По словам Бондаренко, избежать болей в спине поможет контроль осанки и позы во время работы. Врач рекомендовал работающим сидя людям следить за тем, чтобы колени были приподняты по отношению к тазу, а под поясницу класть небольшую подушку. Полезно также периодически вставать со стула и устраивать разминку, добавил он.

Боли в пояснице можно избежать, создав комфортное спальное место с жестким матрасом и эргономичной подушкой. Во сне спина должна отдыхать, а не напрягаться

Владимир Бондаренкореабилитолог

Реабилитолог предупредил, что при поднятии тяжелых предметов не стоит переносить всю нагрузку на позвоночник. Лучше всего, отметил он, согнуть ноги в коленях, а затем осторожно выпрямить их. При этом важно равномерно распределить вес между обеими руками, чтобы избежать перенапряжения с одной стороны.

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Кроме того, Бондаренко посоветовал держать спину в тепле для предотвращения переохлаждения, регулярно заниматься спортом, больше двигаться в быту для укрепления мышц. Также он призвал отказаться от вредной пищи: фастфуда, острого, соленого, алкоголя — это поможет наладить пищеварение и избежать набора веса, который также может спровоцировать боли в области поясницы.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал способы быть энергичным. Первым делом он посоветовал соблюдать режим дня.

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    Вера Владзиевская
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