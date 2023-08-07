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09:48, 7 августа 2023Забота о себе

Врач назвал способы всегда быть бодрым и энергичным

Врач Владимир Бондаренко рассказал, что несоблюдение режима дня лишает энергии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, что несоблюдение режима дня лишает энергии. О том, как всегда быть бодрым и энергичным, основатель центра механотерапии им. Густава Цандера рассказал «Ленте.ру».

«Чаще всего энергетический спад следует за нарушением жизненных ритмов, — говорит врач. — Организм просто не знает, к чему ему готовиться в следующую минуту и постоянно пребывает в напряжении, чтобы моментально реагировать на изменяющиеся условия».

По словам Бондаренко, главная причина нарушения энергетического обмена — беспорядочный режим дня. Поэтому для поддержания энергии в первую очередь нужно наладить его. Просыпаться и засыпать, умываться, есть, заниматься спортом следует в одно и то же время.

Для поддержания энергии необходимо правильно питаться и пить много воды. В меню должно быть достаточное количество витаминов, микроэлементов, белков, жиров и углеводов, причем поступающих из пищи в правильных пропорциях. Вода — естественный растворитель веществ, которые мы употребляем во время еды. Ее недостаток негативно сказывается на всех обменных процессах

Владимир Бондаренкореабилитолог

Недостаток движения — еще одна причина потери энергии, говорит Бондаренко. Поэтому стоит максимально уделять внимание гимнастике. «Посидели час — сделали легкую разминку, — рассказывает врач. — Встали, походили, руками потрясли, ногами потопали, хотя бы немного. Не нужно слишком сильно углубляться в тему спорта, просто встать и пройтись, размяться, растрястись. Этого будет вполне достаточно».

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Хронический стресс и недостаток сна — верные спутники отсутствия энергии, уверяет собеседник «Ленты.ру». По его словам, необходимо не зацикливаться на стрессах, отвлекаться, а также качественно и достаточно отдыхать ночью.

Мозг человека — это не только электрические импульсы, но и химические взаимодействия. Мы только подумали о неприятной ситуации, а он уже впрыснул в кровь гормоны стресса

Владимир Бондаренкореабилитолог

Бондаренко предупредил, что при соблюдении этих правил не стоит ждать немедленных результатов. Организму нужно время на адаптацию — примерно 14 дней. Если наладить режим дня — активности и отдыха, организм снова выстроит правильные ритмы, и энергия вновь появится.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, как избавиться от боли в спине после работы на даче. По его словам, на помощь придет растяжка.

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    Вера Владзиевская
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