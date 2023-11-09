В США заявили об отсутствии демократии на Украине

Кандидат в президенты США Рамасвами заявил об отсутствии демократии на Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил мнение, что Украина не является демократическим государством. Его выступление на дебатах в рамках предвыборной кампании транслировал телеканал NBC.

Рамасвами заявил об отсутствии демократии в стране и напомнил, что Киев запретил 11 оппозиционных партий, а также консолидировал все СМИ в одну недемократичную сеть.

«Она (Украина — прим. «Ленты.ру») пригрозила не проводить выборы в следующем году . Она прославила нациста, комедианта в карго-брюках по имени [Владимир] Зеленский . Все это не демократия», — подчеркнул политик.

По мнению Рамасвами, присоединившиеся к России русскоязычные регионы не были частью Украины с 2014 года. Это является неопровержимым фактом, подчеркнул он. Политик также назвал конфликт на Украине борьбой добра со злом и попросил своих избирателей «не покупаться на это».

Ранее Рамасвами обещал заключить мир на Украине в случае победы на выборах в 2024 году. По его мнению, это уменьшит риск войны с Россией или Китаем.