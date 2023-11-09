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18:04, 9 ноября 2023Путешествия

Оценено влияние закрытия консульства Греции на выдачу виз россиянам

РИА Новости: закрытие Генконсульства Греции в Москве не повлияет на туристов
СюжетВизы в Европу:

Фото: Костис Нтантамис / РИА Новости

Закрытие Генерального консульства Греции в Москве не повлияет на выдачу виз российским туристам. Так ситуацию в беседе с РИА Новости оценили эксперты.

Специалист по визам Юлия Валд напомнила, что свою деятельность продолжает консульский отдел посольства европейской страны. «Также будут работать генконсульства в Санкт-Петербурге и Новороссийске», — добавила она.

Валд уточнила, что в данный момент процесс получения греческой визы занимает от 8 до 14 дней.

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Тем временем исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев заявил, что по состоянию на четверг, 9 ноября, запись на подачу в визовом центре Греции в Москве доступна с 13 ноября. «По сравнению с другими странами Шенгена привлекательно, — отметил он. — Однако визы греки выдают однократные, что не всегда соответствует потребностям путешественников».

При этом эксперт указал, что изменения могут повлиять на сроки принятия решения. По его словам, сотрудников, отвечающих за рассмотрение визовых заявлений, в консульском отделе посольства Греции в Москве может стать меньше.

В октябре посетившая 25 стран иностранная туристка побывала в Афинах и призналась, что не чувствовала себя в этом городе в безопасности. Путешественница добавила, что местные жители ее освистывали. Помимо этого, девушка удивилась, что днем на улицах столицы Греции встречались люди, употреблявшие наркотики.

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      Фариза Бацазова
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