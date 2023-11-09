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17:25, 9 ноября 2023Ценности

Полина Гагарина показала фигуру в бикини

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница снялась на пляже в полный рост, делая широкий шаг с высоко поднятой головой. При этом она позировала перед камерой в коричневом бикини, верх которого представлял собой топ-бандо. Также звезда распустила волосы и накрасила ногти лаком нюдового оттенка.

Подписчики выразили свое мнение насчет внешности певицы в комментариях. «Образ очень яркий», «Очень классная фигура», «Безумно красивая», «Скелет», «Опять началась серия полуголых дистрофичных фото», «Какая худая», — высказались юзеры.

Ранее в ноябре экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для рекламы итальянского модного бренда Diesel. На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница предстала у автомобиля, изображая, что ремонтирует его. При этом она надела джинсовый костюм, который состоял из обнажающего часть груди жилета и расклешенных джинсов.

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      Карина Черных
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