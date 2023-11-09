Политолог допустил приход Залужного к власти на Украине

Политолог Журавлев: Залужный сможет вести переговоры с Россией

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может попытаться сместить с поста действующего главу государства Владимира Зеленского. На это, в частности, указывают его обострившиеся в последнее время отношения с президентом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Генералы не конфликтуют с президентами, если не думают, что президент скоро уйдет. Ни в одной армии такое невозможно, — заметил Журавлев. — Я думаю, что конфликт Залужного — это его путь к креслу главы государства. По этой же причине он дает интервью — это подготовка. Может, на Украине случится силовой захват власти, может, Зеленского сменят в ходе президентских выборов. Но, в любом случае, Залужный попытается реализовать один из вариантов».

Он допустил, что народ Украины может благосклонно отнестись к потенциальному новому главе государства: у него, как у военного, нет за плечами череды политических ошибок.

«Если появятся какие-то претензии, он всегда сможет сказать, что просто выполнял приказ, — считает политолог. — В воюющей стране генералов всегда либо уважают, либо ненавидят, середины нет. В случае Украины это, скорее, первое. Кроме того, именно Залужному будет легче начать переговоры с Россией, ведь он их не запрещал. Впрочем, итоги потенциальных переговоров я бы не стал переоценивать».

В начале ноября Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с такой оценкой, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

