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11:48, 9 ноября 2023Мир

Возможную помощь США Украине назвали недостаточной для наступления

Политолог Дудаков: Украине может хватить денег на оборону, но не на наступление

Фото: Reuters

Конгресс США может не выделить на помощь Украине запрашиваемые Белым домом 60 миллиардов долларов, ограничившись суммой в 15-20 миллиардов. Этого хватит на оборону, но не на наступление. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Говоря о заканчивающихся средствах на помощь Украине представитель Белого Дома Джон Кирби пытается оказать публичное давление на Конгресс с тем, чтобы он выделил новый бюджет на помощь стране. Ситуация сегодня сложная: деньги заканчиваются, осталось всего несколько миллиардов, а Конгресс из-за раскола отказывается выделить новые средства», — объяснил Дудаков.

Он допустил, что новый бюджет на поддержку Украины может быть согласован до конца ноября. Но подчеркнул, что вряд ли Белый дом получит изначально запрашиваемые суммы.

«Белый дом запрашивает 60 миллиардов, а Конгресс выделит 15-20. Их хватит, чтобы поддерживать Украину в течение какого-то количества месяцев, хватит на оборону, на то, чтобы фронт не рухнул. Но на крупные наступательные операции — нет», — подчеркнул политолог.

Ранее Кирби заявил, что США потратили 96 процентов всех выделенных средств для Украины. Он уточнил, что в этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.

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