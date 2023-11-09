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10:37, 9 ноября 2023Мир

Появились доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для поездок

ЦАХАЛ выложил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для поездок
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Появились доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи для поездок. Соответствующие данные выложила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает информационный портал Yedioth Ahronoth.

Военные направили запись перехваченного телефонного разговора, в котором член ХАМАС заявил, что пользовался машинами скорой помощи для передвижения по сектору Газа. По его словам, он может уехать на любой машине скорой помощи, на какой пожелает.

Кроме того, об этом говорят выдержки из протоколов допросов Службой общей безопасности Израиля боевиков входящего в ХАМАС элитного подразделения «Нухба», которые участвовали в начале конфликта 7 октября. По их словам, у палестинского движения есть машины, вид которых аналогичен гражданским машинам скорой помощи. Их используют, чтобы избежать подозрений и бомбардировок со стороны Израиля.

Ранее израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. ЦАХАЛ также подчеркнул, что данный район является зоной боевых действий.

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      Анастасия Заикина
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