Психолог полиции ЛНР похитила с карты мобилизованного россиянина крупную сумму

Психолог полиции ЛНР похитила с карты мобилизованного 2,3 миллиона рублей

Психолог полиции из Луганской народной республики (ЛНР) похитила с карты 42-летнего мобилизованного жителя Волгоградской области 2,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в конце 2022 года мужчина дал свою карту малознакомому 39-летнему психологу и попросил передать ее сожительнице. Однако в октябре, когда решил проверить баланс, обнаружил, что на счету нет денег. Военнослужащий обратился в полицию.

Следователи установили личность психолога. Она призналась, что деньги потратила на личные нужды. 16 октября женщину уволили. Также в ее отношении готовятся возбудить уголовное дело по статье о краже, совершенной в период прохождения службы в органах внутренних дел России.