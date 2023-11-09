Выступление Байдена прервали требованием прекратить огонь в Газе

Речь Байдена прервала активистка, призвавшая к прекращению огня в секторе Газа

Выступление американского президента Джо Байдена прервала активистка, которая потребовала прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время мероприятия автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Как только глава государства начал произносить речь, из зала раздался призыв к перемирию, после чего поднялся шум. Что затем случилось с активисткой — непонятно, но Байден попросил отпустить ее.

Ранее американский лидер сообщил, что лично попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа. При этом он не уточнил, каким был ответ.