Байден заявил о личной просьбе к Нетаньяху о гуманитарной паузе в секторе Газа

Президент США Джо Байдейн заявил журналистам, что в ходе телефонного разговора в понедельник, 6 ноября, лично просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа, но не сказал, каким был ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден просил Нетаньяху о паузе во время их телефонного разговора в понедельник», — передает пресс-пул Белого дома.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что президент США Джо Байден призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для решения вопроса освобождения пленных, удерживаемых бойцами ХАМАС в секторе Газа.

Согласно предложению, которое обсуждается между США, Израилем и Катаром, ХАМАС освободит 10-15 заложников. При этом Нетаньяху заявил Байдену, что не доверяет ХАМАС и не верит, что движение готово согласиться на сделку.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что никакой гуманитарной паузы не будет без возвращения удерживаемых в Газе заложников.

С подобной риторикой выступал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.