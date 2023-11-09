Россиянин посадил собутыльника на цепь и запер в погребе ради оформления ИП

В Новосибирской области мужчина посадил собутыльника на цепь ради оформления ИП

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который посадил собутыльника на цепь и запер в погребе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 158 («Кража») УК РФ. Теперь его дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле обвиняемый был в арендуемом им доме, где выпивал с потерпевшим. Во время застолья он предложил гостью оформить его как индивидуального предпринимателя (ИП). При этом мужчина отказался, чем разозлил знакомого.

Между мужчинами возник конфликт, поэтому гость решил покинуть дом, но обвиняемый его остановил, несколько раз ударил по лицу, а затем принес металлическую цепь, край которой пристегнул к ноге потерпевшего. После этого обвиняемый заставил мужчину спуститься в погреб, где пристегнул второй край цепи к лестнице. Затем россиянин закрыл погреб и продолжил пить один. При этом он сказал потерпевшему, что запер его в погребе до утра.

Через какое-то время обвиняемый открыл крышку погреба, отстегнул цепь и отвел потерпевшего в другую комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул край цепи к батарее. Узник дождался, когда его знакомый уснул, и сбежал, освободив себя от цепи. В доме остался телефон мужчины, который обвиняемый сдал в ломбард.

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