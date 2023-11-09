Россиянин создал сообщество в соцсети и попал под статью о реабилитации нацизма

В Астрахани арестовали администратора сообщества за реабилитацию нацизма

В Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, в 2021 году молодой человек создал группу и публиковал в ней посты с комментариями и изображениями, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также выражал негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что в Воронеже будут судить блогера Христолюба Божьего за реабилитацию нацизма.

