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14:53, 9 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин создал сообщество в соцсети и попал под статью о реабилитации нацизма

В Астрахани арестовали администратора сообщества за реабилитацию нацизма

Фото: Michael Soledad / Unsplash

В Астрахани арестовали 26-летнего администратора интернет-сообщества по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, в 2021 году молодой человек создал группу и публиковал в ней посты с комментариями и изображениями, в которых отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», а также выражал негативное отношение ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что в Воронеже будут судить блогера Христолюба Божьего за реабилитацию нацизма.

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      Илона Палей
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