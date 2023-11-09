Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:52, 9 ноября 2023Путешествия

Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

TourDom: туристу из России отказали в обмене валюты в Осло из-за санкций

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Турист из России не смог купить валюту в обменном пункте аэропорта Осло из-за санкций. Подробностями инцидента делится портал TourDom.

Уточняется, что россиянин хотел поменять евро на норвежские кроны, однако сотрудники европейской авиагавани отказались продать ему местную валюту из-за паспорта РФ. Свое решение они объяснили санкциями.

Материалы по теме:
Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?
Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?
10 сентября 2023
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022

«Если бы не 200 крон, которые взял на всякий случай в Петербурге, то даже до города не добрался бы», — сказал турист. По его словам, аналогичные правила действуют и на железнодорожных вокзалах.

Россиянин все же смог купить кроны в одном из банков, однако другие путешественники предупреждают, что в этом случае многое будет зависеть от сотрудника кредитного учреждения. «Надежнее всего сразу ехать с кронами», — советуют туристы.

Ранее таможенники на финской границе изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех стран и народов», изданную в 1913 году. Выяснилось, что фолиант относится к категории культурных ценностей, а разрешительных документов на вывоз книги из России у женщины не было.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

      Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал Кузнецова за ошибку в овертайме

      Россиянин спрятал наркотики в микроволновке и попался

      Россияне спрятали в поле 115 килограммов марихуаны и были задержаны

      Почти четверть крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены

      Оценено влияние ежедневного употребления ягод на здоровье

      В России стало не хватать сырья для производства коньяка

      Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

      Российского следователя обвинили в краже из полиции почти 300 шкур рыси

      В ХАМАС понадеялись на постоянную войну с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости