У россиянки на границе с Финляндией изъяли книгу со сказками

В Карелии у россиянки на границе изъяли книгу сказок стран и народов 1913 года

Карельские таможенники на границе с Финляндией изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех стран и народов», изданную в 1913 году и не упомянутую в декларации. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Уточняется, что сотрудники МАПП «Вяртсиля» нашли книгу в автомобиле путешественницы. Разрешительных документов на вывоз фолианта из России у женщины не было.

Эксперты выяснили, что книга оформлена картинами по акварелям художника Артура Шенера и относится к категории культурных ценностей. На портале ведомства также отмечается, что в отношении россиянки возбудили два дела об административных правонарушениях: за недекларирование (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров (16.3 КоАП РФ).

Ранее сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. По словам путешественников, у них хотели забрать и набор кастрюль, который они также привезли из России.