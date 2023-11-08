Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 8 ноября 2023Путешествия

У россиянки на границе с Финляндией изъяли книгу со сказками

В Карелии у россиянки на границе изъяли книгу сказок стран и народов 1913 года

Фото: Sasu Makinen / Lehtikuva / Reuters

Карельские таможенники на границе с Финляндией изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех стран и народов», изданную в 1913 году и не упомянутую в декларации. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Уточняется, что сотрудники МАПП «Вяртсиля» нашли книгу в автомобиле путешественницы. Разрешительных документов на вывоз фолианта из России у женщины не было.

Материалы по теме:
Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?
Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?
10 сентября 2023
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?
13 сентября 2023

Эксперты выяснили, что книга оформлена картинами по акварелям художника Артура Шенера и относится к категории культурных ценностей. На портале ведомства также отмечается, что в отношении россиянки возбудили два дела об административных правонарушениях: за недекларирование (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров (16.3 КоАП РФ).

Ранее сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. По словам путешественников, у них хотели забрать и набор кастрюль, который они также привезли из России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах продолжить наступление

      Троим россиянам вынесли приговор за хищение миллионов рублей из магазинов

      Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

      Пиявка заползла в объектив фотоаппарата и присосалась к глазу туриста

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

      Усик назвал главный пример для подражания

      Уголовник-рецидивист получил новый срок за нападение на пенсионерку

      Пассажира самолета арестовали за «неуместные прикосновения» к попутчице

      Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

      Путин дал поручение по строительству моста через Лену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости