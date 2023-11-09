Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
5:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:09, 9 ноября 2023Спорт

Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны

В Швеции хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны на выезде

Фото: Kiichiro Sato / AP Photo

Федерация хоккея Швеции запретила игрокам национальной сборной носить одежду с символикой страны на выездных матчах. Об этом сообщает VG.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях», — сказал начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.

24 октября чемпионка мира по лыжным гонкам в составе сборной Швеции Фрида Карлссон рассказала о мерах предосторожности, которые приняли в команде после теракта в Брюсселе. По словам спортсменки, их попросили отказаться от спортивной одежды с символикой страны.

Теракт произошел 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму шведской команды. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

      Некоторых россиян предупредили о серьезном вреде цитрусовых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости