Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны

В Швеции хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны на выезде

Федерация хоккея Швеции запретила игрокам национальной сборной носить одежду с символикой страны на выездных матчах. Об этом сообщает VG.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и в отелях», — сказал начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.

24 октября чемпионка мира по лыжным гонкам в составе сборной Швеции Фрида Карлссон рассказала о мерах предосторожности, которые приняли в команде после теракта в Брюсселе. По словам спортсменки, их попросили отказаться от спортивной одежды с символикой страны.

Теракт произошел 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции. Радикальный исламист открыл огонь по людям, одетым в форму шведской команды. Два человека не выжили, еще несколько получили ранения.