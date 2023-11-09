Комик Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский», спев трек «Нерусский»

Популярный комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) спародировал песню российского певца SHAMAN «Я русский». Видео, в котором он исполнил песню в измененном формате, юморист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Слепаков в беседе с коллегой Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что треки SHAMAN пробуждают чувство патриотизма, и отметил, что в Израиле такого исполнителя нет. Следом он исполнил шуточную песню «Нерусский» на мотив трека «Я русский». При этом комик надел кипу и заявил, что он — израильский певец Шимон.

В песне Слепаков высмеял стереотипные представления о евреях. «В Spotify уходит эта песня, деньги капают на счет. Их уже достаточно, но сердце говорит: "Давай еще!" И хочется просто копить и копить и все духовное чуждо», — сыронизировал он. Комик также спел о том, что вместо хлеба ест мацу, ему «неважна кровь отца» и «всегда что-то нужно». В конце он также исполнил куплет из популярной еврейской песни «Хава нагила».

Ранее Слепаков продал квартиру в центре Москвы. Уточнялось, что изначально комик продавал объект площадью 217 квадратных метров за 295 миллионов рублей.

В октябре он высказался о нападении на Израиль ХАМАС. Слепаков пожелал израильским военнослужащим сил и мужества и принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких.