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17:05, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Переехавший в Израиль Слепаков высказался о нападении ХАМАС

Переехавший в Израиль Семен Слепаков заявил, что евреи выдержат атаку ХАМАС

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Популярный комик Семен Слепаков высказался о нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, куда он ранее переехал. Пост об этом юморист разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Слепаков опубликовал фотографию двух людей, держащих израильский флаг. «В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — заявил он.

Комик пожелал израильским военнослужащим сил и мужества и принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких. «Единства и мира Израилю. Ам Исраэль Хай! («Народ Израиля жив!» — прим. «Ленты.ру»)» — заключил он.

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В августе 2022 года стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле. После этого ряд СМИ сообщил, что юморист эмигрировал из России. Позднее его концертный директор заверила, что комик отправился за рубеж в ранее запланированный гастрольный тур. Однако вскоре СМИ заявили, что Слепаков на своем концерте рассказал о переезде в Израиль. Утверждалось, что юморист поселился в Тель-Авиве.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Олег Давыдов
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