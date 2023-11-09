Стала известна реакция властей Украины на критику со стороны Арестовича

Подоляк: критика властей Украины со стороны Арестовича ни на что не влияет

Критика бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) никак не влияет на власти страны. Об этом в беседе с «Радио Свобода» (включена Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, нет смысла дискутировать о тех или иных инициативах Арестовича.

При этом Подоляк не смог подтвердить или опровергнуть информацию о проверке своего бывшего коллеги СБУ. О том, что она проводится, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В начале ноября Арестович заявил, что готов баллотироваться на пост президента страны. В качестве предвыборной программы он представил список из 14 пунктов, в которые включены всяческие реформы и переход к стратегической обороне.