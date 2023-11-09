Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:27, 10 ноября 2023Бывший СССР

Стала известна реакция властей Украины на критику со стороны Арестовича

Подоляк: критика властей Украины со стороны Арестовича ни на что не влияет
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Global Look Press / Keystone Press Agency

Критика бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) никак не влияет на власти страны. Об этом в беседе с «Радио Свобода» (включена Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, нет смысла дискутировать о тех или иных инициативах Арестовича.

При этом Подоляк не смог подтвердить или опровергнуть информацию о проверке своего бывшего коллеги СБУ. О том, что она проводится, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В начале ноября Арестович заявил, что готов баллотироваться на пост президента страны. В качестве предвыборной программы он представил список из 14 пунктов, в которые включены всяческие реформы и переход к стратегической обороне.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      Вылетевший на поиски пропавшего самолета Ан-2 вертолет отозвали из-за непогоды

      Израильский полковник заявил об отсутствии гуманитарной катастрофы в Газе

      Российского тренера задержали за приставания к маленьким ученицам

      В США предупредили о последствиях затяжной операции в Газе

      Лесной промышленности в России стало не хватать увеличенных льгот

      Ефремова обвинили в обмане с наследственной квартирой

      В Софведе попросили Роскомнадзор заблокировать полсотни VPN-сервисов

      Мощный пожар в Подмосковье сняли на видео

      «Хогвартс» под Москвой лишили статуса университета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости