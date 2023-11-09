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15:14, 9 ноября 2023Бывший СССР

Токаев рассказал о грядущем дефиците воды в Средней Азии

Президент Казахстана Токаев рассказал о грядущем дефиците воды в Средней Азии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Средней Азии ожидается серьезный дефицит водных ресурсов. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Узбекистан».

Глава Казахстана отмечает, что ситуацию усугубляет большая водоемкость основных отраслей экономики государства, особенно сельского хозяйства. Так, по прогнозам уже к 2050 году засухи и наводнения в регионе могут привести к падению урожаев на 30 процентов.

Одним из путей решения проблемы Токаев называет внедрение водосберегающих технологий. Кроме того, Астана планирует построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, а также модернизировать и оцифровать свыше 3 500 километров каналов, что должно позволить к 2027 году обеспечить дополнительно 2 кубических километра воды.

Токаев также анонсировал разработку нового Водного кодекса, направленного на снижение дефицита водных ресурсов. Вместе с тем, Казахстан намерен проводить совместную с Россией работу по исследованию бассейнов рек Иртыш и Урал.

«Выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран», — резюмировал президент Казахстана.

Ранее Токаев выразил уверенность, что отношения Казахстана с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Он также заявил, что в отношениях двух стран не существует принципиальных проблем.

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      Александр Курбатов
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