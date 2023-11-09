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03:19, 9 ноября 2023Мир

Трамп раскрыл кандидатуру вице-президента для предвыборной кампании

Трамп рассмотрит кандидатуру экс-ведущего Fox Карлсона как вице-президента
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом он высказался в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», видеозапись опубликована на сайте передачи.

У Трампа спросили, намерен ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Политик дал положительный ответ и подчеркнул, что ему нравится телеведущий. Трамп также назвал Карлсона человеком со здравым смыслом.

Ранее стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. В частности, экс-президент смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

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