Трамп раскрыл кандидатуру вице-президента для предвыборной кампании

Трамп рассмотрит кандидатуру экс-ведущего Fox Карлсона как вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что рассмотрит кандидатуру экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом он высказался в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», видеозапись опубликована на сайте передачи.

У Трампа спросили, намерен ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Политик дал положительный ответ и подчеркнул, что ему нравится телеведущий. Трамп также назвал Карлсона человеком со здравым смыслом.

Ранее стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США. В частности, экс-президент смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.