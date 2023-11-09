Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 9 ноября 2023Мир

Турция перевезет из сектора Газа онкобольных детей по договоренности с Израилем

Анкара договорилась с Тель-Авивом о переводе онкобольных детей из Газы в Турцию

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Анкара договорилась с Тель-Авивом о безопасном переводе онкобольных детей из сектора Газа в Турцию. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

«Я провел переговоры с министром здравоохранения Израиля. Я высказал свое мнение о том, что дети - это очень чувствительная тема, и отрицать в этой ситуации нечего», — заявил глава турецкого Минздрава. По словам Коджи, Турция начнет перевозить детей из Газы как можно скорее.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с мировыми лидерами. Он подчеркнул, что собирается добиться в Газе режима прекращения огня. Министр иностранных дел Хакан Фидан также сообщил, что ведомство планирует встречи Эрдогана с мировыми лидерами.

Что думаешь? Оцени!
      Анжелика Бережная
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      Валиева повторно выступит на заседании CAS

      Десятки тысяч китайских автомобилей отзовут из-за проблемы с оснащением

      Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости