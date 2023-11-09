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14:01, 9 ноября 2023Бывший СССР

Украинское командование призвали не пить для «победы над совком»

В Раде призвали украинское командование не пить для «победы над совком»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала запретить пить украинскому командованию для «победы над совком». Об этом она написала в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения. Без изменения культуры мы не преодолеем совок», — говорится в публикации.

По ее словам, речь идет не просто о формальном запрете, а об изменении отношения, в том числе с помощью личного примера от высшего руководства до тактического уровня. Обращение, в котором депутат предлагает запретить пить, она направила Минобороны и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному.

Ранее помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков получил несовместимые с жизнью ранения из-за взрыва гранаты, которую ему подарили. Как сообщалось, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, полученными в честь своего дня рождения.

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      Кристина Есикова
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