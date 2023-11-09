Украинское командование призвали не пить для «победы над совком»

В Раде призвали украинское командование не пить для «победы над совком»

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала запретить пить украинскому командованию для «победы над совком». Об этом она написала в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения. Без изменения культуры мы не преодолеем совок», — говорится в публикации.

По ее словам, речь идет не просто о формальном запрете, а об изменении отношения, в том числе с помощью личного примера от высшего руководства до тактического уровня. Обращение, в котором депутат предлагает запретить пить, она направила Минобороны и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному.

Ранее помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков получил несовместимые с жизнью ранения из-за взрыва гранаты, которую ему подарили. Как сообщалось, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, полученными в честь своего дня рождения.