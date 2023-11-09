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10:39, 9 ноября 2023Бывший СССР

В Абхазии продолжили поиск вооруженной группы людей

Совбез Абхазии сообщил о продолжении поиска вооруженной группы людей в горах

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Абхазии продолжается поиск вооруженной группы людей в горах. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба, его цитирует РИА Новости.

По его словам, силовики координируют свои действия и занимаются проверкой информации.

Ранее МВД Абхазии проинформировало, что данные о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердились. 8 ноября глава ведомства Роберт Киут заявил, что в горах в Гулрыпшском районе заметили группу людей, вооруженных иностранным оружием. Как отмечалось, охотники рассказали о семи лицах с оружием без каких-либо опознавательных знаков. По словам главы МВД, они были в черной форме, масках и касках. Кроме того, группа запустила беспилотник для разведки местности, добавил Киут.

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      Кристина Есикова
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