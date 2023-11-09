В Госдуме придумали наказание министру из-за возмущений о зарплатах учителей

Кравцова призвали отозвать возмутившегося повышением зарплат учителям министра

Деятельность министерства образования Оренбургской области следует проверить, а у самого главы регионального ведомства Алексея Пахомова нужно отозвать согласование. Об этом заявил депутат Государственной думы Борис Чернышов во время пресс-подхода в стенах нижней палаты парламента.

Чернышов отметил, что основной ориентир российских политиков должен делаться на людей и заявил о придуманном им наказании для Пахомова.

«Не так давно, в прошлом созыве, Государственная дума дала полномочия федеральному правительству, Министерству просвещения, чтобы согласовывать региональных министров образования. (...) Мы обращаемся к главе Минпросвещения Сергею Кравцову — отозвать согласование на назначение данного министра», — объявил депутат.

Чернышов напомнил, что ранее Пахомов заявлял, что зарплата учителей в регионе очень высокая, в то время как глава Росстата региона не согласился с ним и заявил, что учителя по зарплате в Оренбургской области находятся на одном из последних мест.

Министр образования Оренбургской области Пахомов ранее заявлял, что повышение зарплат учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, а не желанием учить детей. Власти региона уже объявили, что слова чиновника вырвали из контекста.