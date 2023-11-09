В НАТО признали нехватку производственных мощностей для запросов Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянсу не хватает мощностей, чтобы помогать Киеву

НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на то, что альянсу не хватает производственных мощностей, чтобы помогать Украине в тех объемах и темпах, которые она просит. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, сообщает РИА Новости.

По словам замгенсека, страны-союзницы не устали от усилий по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наши лидеры в евроатлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину… Но у нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят», — признался он.

Он также подчеркнул, что от судьбы Украины зависит, как будет выглядеть весь мир, поэтому в нынешнем контексте безопасности НАТО не может позволить себе игнорировать запросы Киева.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны альянса продолжить поддержку Киева после отказа Словакии оказывать помощь ВСУ. Он отметил, что финансирование Киева отвечает интересам безопасности всех стран военного блока.