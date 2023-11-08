Генсек НАТО оценил решение Словакии отказаться от помощи Украине

Столтенберг после решения Словакии призвал НАТО продолжить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Венгрии Каталин Новак высказался о решении Словакии отказаться от помощи Украине и призвал все страны альянса продолжить поддержку Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине», — указал генсек.

Столтенберг выразил уверенность, что поддержка Киева продолжится, поскольку это отвечает интересам безопасности всех стран НАТО.

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

До этого глава словацкого кабмина заявил, что его страна не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза. Он указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным.