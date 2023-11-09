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10:36, 9 ноября 2023Мир

В Пентагоне предрекли эскалацию в случае появления у «Хезболлы» российских ЗРК

Пентагон: появление у «Хезболлы» российских ЗРК приведет к эскалации

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Появление у ливанской группировки «Хезболла» российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) станет колоссальной эскалацией. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль, передает РИА Новости.

«Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», — отметила представитель Пентагона.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что у США есть разведданные, что группа «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны ливанской шиитской группировке «Хезболла». По данным источников издания, речь идет о системе SA-22. Один американский чиновник заявил, что Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием группы и «Хезболлы».

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      Виктория Кондратьева
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